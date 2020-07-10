Лукашенко рассказал, какой бытовой техникой пользуется дома

Президент, отвечая на вопросы представителей трудового коллектива завода "Атлант", рассказал, что около 15 лет назад при открытии нового предприятия ему подарили стиральную машину.

– До сих пор эта машина у меня работает. Есть и ваш холодильник, – поделился Александр Лукашенко. – Я очень преданный своему государству и народу человек. Я за то, чтобы холодильники, стиральные машины были с нашего завода «Атлант», очень горжусь этой продукцией и давно, несколько десятков лет, знаком с ней.

В этой связи Александр Лукашенко обратил внимание на высокий уровень сервисного обслуживания белорусской техники, сохранившийся еще с советских времен.