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  2. Лукашенко рассказал, каким он видит взаимодействие с Ираком, Никарагуа, Россией, Руандой, Саудовской Аравией и Сьерра-Леоне

Лукашенко рассказал, каким он видит взаимодействие с Ираком, Никарагуа, Россией, Руандой, Саудовской Аравией и Сьерра-Леоне

На церемонии вручения верительных грамот послами Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне, которая прошла во Дворце Независимости, Президент Беларуси рассказал о том, какими он видит перспективы взаимодействия с каждым из государств, которые представляют дипломаты.


Обращаясь к Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Беларуси Евгению Лукьянову, Александр Лукашенко отметил, что нашу страну связывают многолетние стратегические отношения с братской и дружественной Россией:


– Нет ни одной сферы, в которой наши страны не имели бы тесных и прочных связей. На долю России приходится около половины общего объема нашей внешней торговли. Полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции в целях создания равных условий субъектам хозяйствования и более эффективного использования новых возможностей сотрудничества. Считаю, что Беларусь и Россия располагают резервами практически на каждом направлении. Именно с этих позиций и смотрим в будущее. Пусть наши отношения с Российской Федерацией никого не напрягают. Мы не строим наши отношения против кого бы то ни было. Но если кто-то посмеет бросить нам вызов – России или Беларуси или одновременно России и Беларуси, – вы знаете, что мы ответим. Мы всегда находили взаимовыгодные решения. Уверен, что так будет сейчас и в будущем.

Ирак Глава государства рассматривает в качестве перспективного политического и торгово-экономического партнера на Ближнем Востоке:


– Честно скажу, что отношения у нас могут быть значительно лучше. Мы просто не используем пока те резервы, которые у нас есть. У наших народов ведь давняя история дружественных связей. Готовы развивать взаимодействие в машиностроении, сельском хозяйстве, фармацевтике, а также в образовании. Регулярное авиасообщение между нашими столицами создает благоприятные условия для развития туризма, гуманитарных контактов и реализации совместных бизнес-проектов.

Отдельное внимание – расширению связей со странами Латинской Америки:


– В том числе с нашим давним другом и союзником Никарагуа, – обозначил Александр Лукашенко. – В последние годы взаимодействие между Минском и Манагуа носит интенсивный характер, особенно в политической сфере. Хотелось бы, чтобы эта политика переросла в существенную экономику. Высоко ценим поддержку, которую ваша страна оказывает нам на международных площадках. Мы в долгу не останемся, можете на нас рассчитывать.

Глава государства также подтвердил готовность в самое ближайшее время активизировать двусторонний политический диалог с одним из лидеров арабского мира – Саудовской Аравией:


– Минск очень заинтересован в развитии торгового сотрудничества с Эр-Риядом. Мы об этом уже много-много раз говорили на различных уровнях. Наши страны имеют взаимодополняющий характер экономик, что делает нас очень выгодными партнерами.

Что касается перспектив сотрудничества с африканскими странами, о них Президент высказался так:


– Готовы выстраивать эффективные долгосрочные отношения со Сьерра-Леоне. Можем предоставить вам большой выбор продукции, включая широкий спектр специальной техники. Предлагаем уделить должное внимание сотрудничеству в сельскохозяйственной сфере – от поставок продукции до обмена опытом возделывания культур и подготовки специалистов. Видим значительный потенциал для взаимодействия с Республикой Руанда в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, образовании, туризме. Нужно ускорить формирование необходимой договорно-правовой базы. Мы к этому готовы. Можем обсудить поставки нашей техники, которая уже хорошо известна в большинстве африканских государств и успешно работает, в том числе в соседних с вами странах. Видим перспективу для реализации совместных проектов по добыче полезных ископаемых, участия в инфраструктурных проектах, сотрудничества в области медицины и подготовки кадров – в разных сферах и отраслях.


Фото: БЕЛТА
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