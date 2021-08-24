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Лукашенко рассказал, каким он видит новый учебник по истории

Сегодня на Республиканском педагогическом совете Президент рассказал о том, каким он видит учебник по истории:

– Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Мы должны четко определить, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель своего народа.
 
В связи с этим Александр Лукашенко напомнил о своем разговоре со студентами-историками 9 мая на Кургане Славы. Молодые люди тогда выступили с инициативой подготовить учебник о войне, который был бы интересен молодежи. И выразили готовность принять активное участие в его разработке.

– Я рассчитываю, что в новом учебнике с учетом открывшихся фактов будут расставлены все акценты и по геноциду белорусского народа, и по коллаборации, и по другим острым темам, о которых мы раньше мало говорили.

Президент считает, что нужно активнее привлекать к такой работе молодежь – студентов, аспирантов, начинающих ученых. Учитывать их мнение, их видение проблем. Пусть спорят, пусть отстаивают свою точку зрения. Это нормально. От этого будет только польза для всех.
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