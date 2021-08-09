Лукашенко рассказал, как связаны строительство Белорусской АЭС и закупка зенитных ракетных систем С-400

Во время «Большого разговора с Президентом» Глава государства рассказал, как связаны строительство Белорусской АЭС и закупка зенитных ракетных систем С-400. Но для начала высказался о безопасности самой атомной электростанции:
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–Безопасность атомной электростанции – это жизнь и смерть самой Европы. Кто ей может угрожать? Себе во вред? Если только террористы. И вот «на злобу». Мне задали вопрос по RyanAir. Когда мне доложили о том, что самолет заминирован, я отдал немедленно команду обеспечить полную безопасность атомной станции.
Александр Лукашенко подчеркнул: пусть и говорится о том, что атомная станция может выдержать падение самолета, но приятного в данной ситуации было мало.
Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович в свою очередь подчеркнул: для защиты БелАЭС в ее районе дислоцируется зенитный ракетный полк, на вооружении которого находится комплекс «Тор-М2». По его словам, в планах Вооруженных Сил приобретение еще как минимум трех батарей такого ЗРК.
– В свое время мы сделали ставку на «Тор-М2», – обозначил Президент. – Это хорошее оружие. Мы умеем не просто им пользоваться, мы умеем его модернизировать, восстанавливать и ремонтировать. У нас есть соответствующий завод по ремонту бронетехники. Есть и несколько частных предприятий, которые прекрасно ремонтируют и модернизируют С-300. Мы полностью сделали и ракету «Бук» – на основании того, советского.
Отдельно Глава государства высказался о поставках российской зенитной ракетной системы С-400:
–Такой вопрос поставлен перед Президентом России о том, чтобы по сходной цене, в кредит (потому что таких денег у нас нет) С-400 были поставлены в Республику Беларусь. Хотя С-300 хорошие комплексы, родные, но С-400 у нас вызывают большой интерес. Я уверен, что мы эти комплексы получим.
Александр Лукашенко также подчеркнул, что на атомной станции были сэкономлены приличные деньги, и часть этих деньги он готов вложить в закупку С-400. Кроме того:
–Я хочу за сэкономленные деньги построить азотный комбинат. Мы еще два миллиарда примерно купим природного газа, переработаем и продадим через удобрения.