Лукашенко рассказал, как связаны строительство Белорусской АЭС и закупка зенитных ракетных систем С-400

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Александр Лукашенко подчеркнул: пусть и говорится о том, что атомная станция может выдержать падение самолета, но приятного в данной ситуации было мало.Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович в свою очередь подчеркнул: для защиты БелАЭС в ее районе дислоцируется зенитный ракетный полк, на вооружении которого находится комплекс «Тор-М2». По его словам, в планах Вооруженных Сил приобретение еще как минимум трех батарей такого ЗРК., – обозначил Президент. –Отдельно Глава государства высказался о поставках российской зенитной ракетной системы С-400:Александр Лукашенко также подчеркнул, что на атомной станции были сэкономлены приличные деньги, и часть этих деньги он готов вложить в закупку С-400. Кроме того: