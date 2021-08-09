Лукашенко рассказал, как он принял решение провести митинг в августе 2020-го и почему это заслуга Путина

Подробности своего решения провести провластный митинг в августе прошлого года Глава государства рассказал во время «Большого разговора с Президентом». По словам Александра Лукашенко, как раз в то время, когда опасность была величайшая, состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным.

– Он мне в шутку говорил: слушай, а почему твоих людей не видно? А я ему говорю: «Ты знаешь, я даже боюсь выводить своих людей на улицы. Их будет не меньше. Но я боюсь вот этих столкновений». Я действительно боялся.

Глава государства подчеркнул, что он опасался именно драк.

– Это было бы для них подарком. Кстати, они этого где-то и ожидали. И я здесь просчитался, ошибся. Я остерегался и даже не позволял никому выводить людей, понимая, что наши люди спокойные, они проголосовали. Эти побесятся, станут на свои места. И мне Путин говорит: «Ты не прав, общество должно видеть, что за тобой стоят люди».

По словам Александра Лукашенко, тогда он с ним не согласился, но позже понял, что Путин все-таки прав:

– Наши люди ведь всего не понимают и не видят. Там кричат: щиты положили и прочее-прочее. И каждый человек думал: может, я один остался. Он должен был увидеть этих людей, и тогда я отдал команду пригласить их.

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