Александр Лукашенко сегодня на встрече с активом Витебской области коснулся темы коронавируса и на примере губернатора Николая Шерстнева рассказал, как тот восстанавливался после перенесенной болезни. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
Фото: БЕЛТА
"Я у Николая спрашиваю: ну вот ты, как ты боролся? Он говорит: брал косу, шел косить, каждое утро занимался физическими нагрузками, и очень быстро восстановился", – отметил Глава государства.
"Это то, что я сказал в самом начале, когда пошутил: трактор всех вылечит. Ни в коем случае нельзя было посевную кампанию остановить, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более год хороший", – подчеркнул Александр Лукашенко.
Кроме того, продолжил Президент, надо было на воздухе работать и ни в коем случае нельзя было закрывать людей в однокомнатных и двухкомнатных квартирах, пишет БЕЛТА.
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Лукашенко рассказал, как губернатор Витебской области восстанавливался после коронавируса
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