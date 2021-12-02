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Лукашенко рассказал, как его сын Николай соревновался с Путиным в стрельбе

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как его сын Николай соревновался с Президентом России Владимиром Путиным в стрельбе из пистолета. Об этом он заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.


"Он владеет. Недавно с Путиным соревнования проводил. Путин хорошо владеет оружием", – сказал Президент.

"Что, вместе стреляли?" – переспросил Дмитрий Киселев.

"Да, с Путиным вдвоем стояли на позиции, стреляли", – подтвердил Президент, уточнив, что стрельбу вели из пистолетов.

Александр Лукашенко признался, что пистолет – это для него самое тяжелое и нелюбимое оружие.

"Он (Николай. – Прим. БЕЛТА) владеет этим всем оружием, его тренируют каждую неделю по два раза и прочее. Притом всеми стрелковыми видами оружия. Кроме пока бронетехники (требует, чтобы я его отвез на полигон). Когда-нибудь отвезу, ладно", – добавил Глава государства.

Фото: БЕЛТА
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