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Лукашенко рассказал, к чему должно привести углубление интеграции с Россией

Работа по углублению белорусско-российской интеграции приведет к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщает БЕЛТА.


Глава государства напомнил, что недавно были утверждены союзные программы по углублению белорусско-российской интеграции. "Это будущее нашего союза. То есть мы хотим по основным направлениям формирования союза продвинуться еще больше, унифицировать процессы, которые происходят на этом пространстве, – пояснил он. – Словом, это приведет к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве".

Александр Лукашенко отметил, что у Союза Беларуси и России есть этническая и экономическая основы. Кроме того, страны проводят единую внешнюю политику, создано общее оборонное пространство, то есть фактически единая армия.

"Мы очень серьезно продвинулись в предоставлении равных прав для граждан Беларуси и России. Между россиянами и белорусами практически нет никакой разницы ни в образовании, ни в здравоохранении, ни в гуманитарном, культурном пространстве. Мы создали равные условия для наших граждан", – подчеркнул Президент.

Фото: БЕЛТА
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