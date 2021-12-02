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Лукашенко рассказал, что его внучка учится в МГУ

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что его внучка учится в Московском государственном университете. Об этом он заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.


"Вот моя внучка учится в МГУ. В этом году поступила... Свободно здесь единый экзамен сдала, приехала, документы положила, и ее приняли", – рассказал Глава государства.

Он отметил, что по многим направлениям в Союзном государстве создали равные условия. В частности, в образовании, равно как и по социальному обеспечению.

"Это я к тому, что все-таки сделано немало", – заявил белорусский лидер.

Фото: БЕЛТА
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