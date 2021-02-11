Лукашенко рассказал, чего хотят вскормленные и обученные за рубежом силы

Сегодня на VI Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко отметил, что в нынешней непростой ситуации нам надо выстоять во что бы то ни стало, и нынешний, 2021 год, в этом плане будет определяющим. Но прежде чем представить программу развития на предстоящую пятилетку, Глава государства предложил сравнить ее с тем, что предлагают оппоненты:
– Все познается в сравнении. Это аксиома. Давайте сравним, чего они хотят, что хотят противостоящие нам, вскормленные и обученные за рубежом силы, какова их программа. Первое – экономика. Проведение повальной приватизации предприятий. Частное собственность – это все. Она спасет страну, и в ней перспектива развития. Я не буду комментировать – думайте сами. Второе. Немедленная ликвидация слабых предприятий. Ликвидация и точка. Все, кто высвободится на этих предприятиях, а на улицу будут выкинуты миллионы людей, – цитирую – «они найдут свое место в ИТ-сфере». Третье. Запрещение продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Подчеркиваю особенно – российским компаниям. Всем остальным можно – польским, литовским, американским, немецким и прочим. Четвертое. Распродажа земель сельскохозяйственного назначения. Опять без комментариев.
Из предложений в политической сфере беглые оппоненты власти и их кураторы из-за рубежа предлагают выход из Союзного государства с Россией, Евразийского союза, Таможенного союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия, возобновление пограничного и таможенного контроля на границе с Россией, исполнение всех критериев членства в Европейском союзе и НАТО.
– В информационной сфере – категорический запрет трансляций публицистических, общественно-политических, новостных программ российских телеканалов. Дальше вы помните: притащить сюда литовские, польские, западные каналы и предоставить им свободу, – сказал Александр Лукашенко.
В военной сфере – выход из ОДКБ, возвращение полного контроля своих систем противовоздушной и противоракетной обороны.
– У нас с Россией создана единая система ПВО. А это надежнейший щит, что показали события конца прошлого года, для защиты и Беларуси, и России. Эту систему предлагается уничтожить, – подчеркнул Александр Лукашенко.
Из других предложений – вывод с территории Беларуси российских военных объектов, искусственное и повальное насаждение в обществе белорусского языка, переход на платное образование и другие.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко рассказал, чего хотят вскормленные и обученные за рубежом силы
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