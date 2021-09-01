Лукашенко рассказал бобруйским школьникам, почему 1 сентября для него – особенный день

Глава государства рассказал об этом на торжественном мероприятии, посвященном началу нового учебного года и Дню знаний в бобруйской школе № 35.



– Я всегда прихожу на такую праздничную линейку с большим волнением, где бы она ни проходила: в старейшей или новой школе, техникуме, вузе, в деревне, районном центре или столице, – отметил он. – Потому что помню себя и учеником, и учителем, знаю, что чувствуют в эти минуты родители. У каждого из вас, да и у меня, как Президента страны, начинается очередной период в жизни со своими задачами, планами и ожиданиями. Вся Беларусь сейчас настраивается на новый рабочий ритм.



Учебный год, подчеркнул Александр Лукашенко, жители Бобруйска встречают с новой школой, и он этому рад:



– Ее открытие – это большой подарок стране и городу. Хочу отметить, что на реализацию проекта ушло меньше года. Мы ведь планировали открыть эту школу в декабре. Но и строители, и местные власти очень старались завершить работы именно к 1 сентября. Так они мне обещали. Потому что, как говорят в народе, дорога ложка к обеду. И вам, конечно, тоже было важно начать новый учебный год в новом здании.



Ведь сознательная жизнь, обратил внимание Президент, начинается именно в школе:



– И жизнь города –тоже. Он живет, развивается, когда прежде всего созданы условия для рождения, воспитания и развития детей... Совершенствование инфраструктуры, начиная от родильных домов, поликлиник, учреждений образования и заканчивая детскими площадками и спортивными стадионами, – это главное, на что направлены государственные программы по развитию малых, средних городов. И немалых. Таких, как наш Бобруйск.



По словам Александра Лукашенко, в разных уголках нашей страны сегодня для детей и педагогических коллективов впервые открывают свои двери 7 школ.



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