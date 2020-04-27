Лукашенко рассчитывает на развитие контактов с Нидерландами после снятия ограничений из-за пандемии

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Нидерландов Виллема-Александра и граждан этой страны с национальным праздником - Днем Короля, рассказали БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

- Наши страны имеют много возможностей для расширения взаимодействия по разным направлениям, в первую очередь в торговой, банковской, сельскохозяйственной, научной и гуманитарной отраслях, - говорится в поздравлении. - Надеюсь на дальнейшее развитие официальных и межличностных контактов после временных ограничений, вызванных пандемией.

Александр Лукашенко пожелал Виллему-Александру доброго здоровья и успехов в политической деятельности, а народу Нидерландов - мира и скорого возвращения к нормальному образу жизни.