Лукашенко рассчитывает на активизацию политического диалога, расширение торгово-экономических связей с Алжиром

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджида Теббуна с национальным праздником – Днем революции. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства отметил, что в нынешнее сложное время Алжир продолжает неуклонно двигаться по пути развития и прогресса, успешно реализуя реформы в интересах граждан страны.
"Искренне надеюсь, что отношения дружбы и доверия, которые много лет связывают наши государства, будут способствовать активизации политического диалога, расширению торгово-экономических связей на всех уровнях", – подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Абдельмаджиду Теббуну крепкого здоровья, осуществления планов и новых проектов, а алжирскому народу – мира и процветания.
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