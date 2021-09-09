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  2. Лукашенко раскрыл суть союзных программ с Россией от поставок энергоносителей до соцгарантий

Лукашенко раскрыл суть союзных программ с Россией от поставок энергоносителей до соцгарантий

Беларусь и Россия являются полноправными партнерами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает БЕЛТА.

Центральной темой переговоров двух лидеров стало завершение работы над союзными программами. По словам Главы государства, на переговорах были приняты все принципиальные решения.

– Чтобы не пересказывать содержание рассмотренных документов, выделю самое главное в них. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Беларуси, в том числе я, как Президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Мы – полноправные партнеры, – констатировал Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/
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