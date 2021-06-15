Глава государства во время посещения Оршанского мясоконсервного комбината раскритиковал сроки строительства нового цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота. Согласно его поручению возведение этого объекта должны завершить к 1 июля, исходя из текущих планов – в ноябре.
– Других пока сроков нет. Переносили – не переносили. Это мое право, перенести или не перенести. 1 июля. Есть соответствующее решение и ответственные: кто ответит головой, если 1 июля не будет введено. Реализовано? Вы провалили, – констатировал Глава государства.
Александр Лукашенко зачитал имеющуюся у него информацию о темпах строительства цеха, а также о причинах имеющихся задержек. Затем подробно расспросил о срыве сроков присутствующих.
– Основным фактором, оказавшим влияние на сроки реализации проекта, явилось необеспечение на начальном этапе Витебским облисполкомом подготовки обоснования инвестиций строительства, прединвестиционной документации, отсутствие первоначальной координации по проекту со стороны облисполкома. В результате в период реализации инвестпроекта отмечается частая смена руководителей заказчика, – сказал Президент.
Несколько раз, по словам Главы государства, менялся и генеральный подрядчик. В связи с этим Александр Лукашенко поинтересовался, кто именно занимался выбором подрядчика. Отметил Президент и затягивание сроков проектирования объектов как по вине заказчика, так и по вине проектировщика.
Глава государства дал ряд поручений. Председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу и вице-премьеру Александру Субботину, в частности, было поручено контролировать проведение административных процедур, в том числе принятие решений по тендерам.
– В упрощенном варианте: сегодня пригласили желающих – за сутки решили. Чтобы не тягались месяцами, – подчеркнул Президент.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко раскритиковал сроки строительства нового цеха Оршанского мясоконсервного комбината
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