Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко – Путину: вы поступили очень порядочно, по-человечески

Лукашенко – Путину: вы поступили очень порядочно, по-человечески

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону и лично Президента России Владимира Путина за поддержку в поствыборный период. Соответствующие заявления он сделал на переговорах в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.


Глава белорусского государства отметил, что в своем вступительном слове российский лидер откровенно и достаточно полно затронул вопросы нынешней встречи в Сочи. "Это правильно. Потому что как никогда раньше – я в силу определенных обстоятельств очень тщательно отслеживаю сейчас публикации в разных СМИ – столько конспирологического было накануне нашей встречи… Поэтому все, что вы сказали, очень важно. И оно, в общем, отвечает на все те вызовы и настроения в СМИ".

"Прежде всего хочу вас поблагодарить. Это, естественно, все прекрасно понимают. Поблагодарить не за то, что мы исполняем договоры. Это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех тех россиян, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время", – сказал Александр Лукашенко.

Он пообещал подробно рассказать Владимиру Путину о том, что происходило. "Оно, конечно, не так видится на самом деле, как это демонстрируют в СМИ. Вы человек опытный, не хуже меня знаете, как можно показать, рассказать и так далее, – заметил белорусский лидер. – И потом, в наше время информационных противостояний и войн вы знаете, как это преподносится. Поэтому я вас подробно проинформирую о том, что происходит на самом деле даже не в Беларуси, а в Минске".


Александр Лукашенко подчеркнул, что друг познается в беде. "Я это искренне говорю. Это нам урок – не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить. Думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах, – сказал Президент. –Как мы с вами по телефону разговаривали еще в начале этих событий в Беларуси, что уроки надо извлекать из всех событий. И для нас тоже очень серьезный урок, который мы с вами, надеюсь, выдержали".

"Мы действительно по договору ОДКБ шли ровно и, учитывая отношения между братскими народами, фактически одним народом, мы так и поступили. Не воевали, не стреляли, не бросались даже палками. Но продемонстрировали свою решимость. Что если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, – вы продемонстрировали, что белорусские границы – это границы Союзного государства. И никому не позволено бряцать там оружием", – заявил Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что при создании и развитии договора о Союзном государстве стороны шли планомерно, постепенно. "Наши государства и наши народы всегда будут дружественными", – уверен белорусский лидер.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Путин: мы за то, чтобы белорусы сами без всяких подсказок и давления извне разобрались в ситуации
Названы знаки зодиака, которые любят трепать нервы
В МВД сообщили о задержании участников «лесного» отряда
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Лукашенко не исключает, что вторая волна коронавируса в Европе будет мощнее первой
"Надо теснее держаться с нашим старшим братом" – Лукашенко о сотрудничестве с Россией
В Минске задержаны участники беспорядков, напавшие на сотрудников ОМОНа
Стало известно меню Ефремова в СИЗО
Прокуратура: мы выясняем ущерб, причиненный забастовками на «Беларуськалии»
Новый директор РНПЦ "Кардиология" рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с крупнейшими мировыми центрами
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
За державу обидно
Лукашенко о протестах в Минске: пока красные линии никто не нарушал
Жизнь на Венере: ученые обнаружили признаки фосфина
Пиневич: РНПЦ "Кардиология" должен стать образцовым центром, где будут созданы все условия для качественного оказания медицинской помощи
В Instagram скоро появится новая платная функция
В РНПЦ детской хирургии провели сложнейшую операцию на сердце малышке с весом 1200 граммов
Путин: Россия планирует предоставить Беларуси кредит в $ 1,5 млрд
Караник: предприятия региона должны более активно заявлять о присутствии на фармацевтическом рынке
Лукашенко - Путину: мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас военные учения
В Ветке «Жигули» сбили девочку-подростка. Она в больнице
Путин: Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Лояльность плодит хаос
Лукашенко – Путину: вы поступили очень порядочно, по-человечески
Музыкант Вячеслав Бутусов высказался о фильме про Виктора Цоя
В Гомеле нога юного велосипедиста застряла в колесе. Помогли спасатели
Путин: нужно предпринять дополнительные усилия для роста товарооборота Беларуси и России
Стало известно, когда лучше не покупать iPhone
Адвокат Пашаев сообщил, что Ефремов окончательно отказался продолжать с ним работу
Настоящие светофоры, автобусная остановка и взрослая дорожная разметка - в Минске открыли уникальный детский автогородок
В Беларуси выздоровели и выписаны 72 609 пациентов с COVID-19
Во «ВКонтакте» теперь можно будет вести текстовые трансляции
Радиолюбитель из России поймал сигнал с секретного объекта в космосе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Подлые трусы
Встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Сюр в мышеловке для белорусов
Cпортивно-игровая комната для пожилых граждан открылась в отделении дневного пребывания в Могилеве
Первый женский экипаж на флоте сформирован в России
Ученые выяснили, что снижение калорийности пищи улучшает состояние почек
В ГПК заявили, что паспорт Тадеуша Кондрусевича внесен в список недействительных документов
В БГУ проведут благотворительный киновечер для всех желающих
Тыква: почему нужно есть главный овощ осени
Белорусские военнослужащие примут участие в учении «Кавказ-2020»
Неделя моды осенне-зимнего сезона стартовала в Нью-Йорке
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Зловредный бобер
Запах «нового автомобиля» опасен для здоровья. Его могут запретить
На торгах 14 сентября белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
Азаренко поднялась в рейтинге WTA на 13 строчек
Авторы
СКАНИРУЙТЕ