Лукашенко - Путину: мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас военные учения

, - сказал Александр Лукашенко.В этой связи глава государства акцентировал внимание на одном из уроков нынешней ситуации в Беларуси и вокруг нее:(речь о военных маневрах западных стран и НАТО. - Прим. БЕЛТА)?Александр Лукашенко привел конкретный пример - переброска на полигон Пабраде в Литве в 15 км от государственной границы американского танкового батальона.(немецко-фашистские войска. - Прим. БЕЛТА), - сказал Президент., - подчеркнул Александр Лукашенко.Будет дополнено