Лукашенко – Путину: главное – безопасность наших государств, этому надо все внимание уделять

– Главное – это безопасность наших государств. Этому надо все внимание уделять. Как бы они нас ни убаюкивали (оппоненты. – Прим. БЕЛТА), мы видим, что поступили в свое время правильно, уделяя внимание обороне наших государств и безопасности. Я многое вам расскажу, что происходит. Динамика бешеная. Каждый день что-то меняется, – сказал Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко обратил внимание, что противники власти в Беларуси уже перешли к следующему этапу так называемой цветной революции или мятежа - индивидуальному террору против людей, которые открыто выступают и поддерживают государство. В том числе уже и в отношении представителя депутатского корпуса.
Кроме того, рассказал Президент, в Беларуси очень активно сейчас начали работу в отношении различных НКО, НПО, так называемых западных СМИ.
– Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот вот террор, – сказал белорусский лидер. – Вы должны понимать, что мы просто не можем иначе. Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты.
– Все равно, Владимир Владимирович, это для нас не катастрофа. Террор этот и прочее. Мы справимся, – уверен Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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