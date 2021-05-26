В Овальном зале Дома Правительства началась встреча Президента с депутатами Палаты представителей, членами Совета Республики и представителями органов государственного управления. Это мероприятие проводится по предложению парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к Президенту с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов. На встречу приглашены не только депутаты, сенаторы и члены Конституционной комиссии, но и члены Правительства, представители госструктур, губернаторы, а также политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры.
Открывая заседание, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что мы видим непростую ситуацию, которая сегодня складывается вокруг нашей страны:
– Так называемый коллективный Запад в нарушение основных принципов и норм международного права предпринимает очередную попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси. Цель очевидна: под лозунгом демократии лишить белорусский народ права на определение своего пути развития, разрушить страну, превратив ее в плацдарм для реализации корыстных политических целей. Об этом неоднократно предупреждал нас Глава государства. Безусловно, парламентарии не могут мириться с таким положением дел. Назрела необходимость выработки ответных адекватных мер по защите суверенитета и независимости страны.
Зная то внимание, которое Александр Григорьевич уделяет Национальному собранию, руководство палат Парламента обратилось к Главе государства с просьбой встретиться с парламентариями и обсудить актуальные вопросы внутренней и внешней политики.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
838
Лукашенко проводит встречу с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter