Сегодня Александр Лукашенко проводит встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки

Президент пояснил, с какой целью проходит мероприятие:





– Я полагаю, что такие короткие, но очень важные встречи должны стать нашей традицией. Это не только информирование людей, которые приехали сегодня с мест. Это определенный дух, который должен сплачивать вертикаль власти, выстроенную уже в течение трети века, которая, в общем, работала хорошо и без сбоев…



Глава государства призвал всех присутствующих поднимать и обозначать любые вопросы:



– Мы здесь как одна семья, нам делить нечего. Мы должны как никогда быть едины. Это всегда в истории независимой Беларуси требовалось от нас.



Александр Лукашенко продолжил:



– Наша встреча продиктована необходимостью сверить часы, определить дальнейшую стратегию работы в новых для нас условиях. Прежде всего экономических… Если с пандемией, которая полтора года назад ввергла в шок все население Земли, мы уже научились жить, то к очередной санкционной вакханалии только начинаем приспосабливаться.







Президент подчеркнул:



– Мы на своем опыте хорошо знаем, что любые ограничения – это шанс для раскрытия внутренних резервов. Определенные шаги в этом направлении сделаны…



В качестве примера Александр Лукашенко привел импортозамещение, которое в экономике является вопросом номер один:



– Вспомните, сколько раз я говорил об импортозамещении, и все равно мы не добились тех целей, которые поставили перед собой.



При этом, обратил внимание Глава государства, введенные санкции заставили производителей той же техники иначе посмотреть на этот вопрос:



– Вот вам шанс! Обстоятельства нас заставляют углубленно заниматься импортозамещением. И это важнейший вопрос для экономики нашей страны, а значит – для выживаемости нашего государства, чтобы мы были менее зависимы от других рынков. А самое главное – получали бы большую добавленную стоимость от того, что мы производим.



