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Лукашенко новым руководителям: всегда давайте людям шанс

Кадровый день во Дворце Независимости

Вопросы кадровой работы, исполнительской дисциплины поставил во главу угла Президент при назначении ряда руководителей местных исполнительных и распорядительных органов власти.


Все назначенцы едут работать преимущественно в сельскохозяйственные регионы. Поэтому должны держать в поле зрения темы работы на земле, содержания скота, функционирования слабых хозяйств.
 
В числе важнейших задач также пристальный и принципиальный контроль за исполнением принимаемых решений.
 
– Не могу сказать, что у нас тут сложные времена. Они всегда у нас были непростыми. Особенно для вас. Потому что вы как всегда заступаете на передовую линию. Потому что вам лицом к лицу предстоит работать с нашим населением. С нашими людьми, – отметил Александр Лукашенко.


Глава государства настоятельно рекомендует новым руководителям аккуратно относить к кадрам:
 
– Ни в коем случае не торопитесь. Всегда давайте людям шанс. Придете в коллектив, установите срок, предоставьте всем, кто хочет работать (задачи. – Прим. ред.), может кто-то и не работал – захочет работать… У человека должен быть шанс. Не рубите с плеча. Но и не откладывайте в долгий ящик решение кадровых вопросов. Пусть каждый себя покажет до конца года, а дальше принимайте решения.


Еще один совет – не тянуть за собой людей с прежних мест работы:
 
– Во-первых, там люди нужны. Не надо их перетаскивать. Во-вторых, не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу. Все-таки это должны быть профессионалы. И должны быть люди, преданные нашему государству. Прошлый год нам показал, кто есть кто и в каком направлении выстраивать кадровую политику.


Президент обратил внимание на то, что новые руководители идут работать преимущественно в сельскохозяйственный регионы и здесь есть своя специфика:
 
– Обратите на это самое серьезное внимание и прежде всего на исполнительскую дисциплину. Мы научились сеять, убирать, растить, а вот дисциплина порой губит все. И советую вам, чтобы у нас с вами и у вас с вашими руководителями установились хорошие отношения, обратить внимание на падеж скота. Это недопустимо. Тысячи голов молодняка гибнут из-за безответственности руководителей и специалистов на местах.


Глава государства еще раз вернулся к кадровому вопросу:
 
– Надо приспосабливаться к тому кадровому потенциалу специалистов, который имеем. Не надо все время стонать и рыдать, что не хватает специалистов. Если, к примеру, ветврачей не хватает в сельскохозяйственных предприятиях, значит сформируйте команды в районах, чтобы они были при вас там – в управлении сельского хозяйства. Не начальников и чиновников, а лучше сформируйте команду ветеринарных врачей. Хотите при ветстанциях, если они у вас сохранились. И вот эти группы создавайте. И обратите основное внимание на те хозяйства, которые сегодня слабенькие.


По словам Александра Лукашенко, в каждом из районов не более 3–4 слабых хозяйств из в среднем полутора десятков:
 
– Остальные нормально работают. Они не ставят вопросов по специалистам, ветврачам, зоотехникам или агрономам. А вот на три-четыре хозяйства сделайте упор. То есть надо маневрировать. Надо приспосабливаться к ситуации. А впредь, чтобы не было проблем, мы же очень многим предоставили возможность по целевым направлениям обучаться в вузах. Подбирайте ребят. Заключайте с ними или с родителями, если нужно, договоры и направляйте их учиться. Разные варианты для работы.
 
Президент подчеркнул, что к концу года будет проверено его поручение местным руководителям обратить пристальное внимание именно на отстающие сельхозпредприятия:
 
– Это ваша зона ответственности прежде всего. И за каждое такое слабое хозяйство вы ответите.

 
Еще одним проблемным моментом Глава государства видит сохранность техники:
 
– Это потому, что она бесплатно достается многим. А, деньги дали, давай 100 комбайнов закупим. Через два года на этот комбайн страшно смотреть. А ведь стоит он немало. И 300 тысяч долларов, и по 500 тысяч долларов. Это огромные деньги для сельскохозяйственных предприятий и для страны.
 
Тема дисциплины прошла красной нитью, Александр Лукашенко обращался к ней не единожды:
 
– Не надо сегодня кричать, стонать, рыдать: ах, рынок все отрегулирует. Ничего не отрегулировал за четверть века. Я внимательно за этим наблюдаю. Поэтому нужна дисциплина. У нас нет шальных денег. Когда мы спим, труба не работает. Ни нефтяная, ни газовая. Деньги не капают на счета. Нам надо своими руками все делать. Поэтому можно было где-то махнуть рукой, плюнуть на что-то. А рынок вытянет, если бы рядом лежит огромный мешок шальных денег. Цены на нефть поднялись в два раза – в два раза больше денег. На природный газ следом за нефтью потянулись цены – деньги есть. У нас этого нет. Поэтому человеческий фактор, а в этом человеческом факторе главное – дисциплина. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Должна быть система, четкая требовательность к людям, люди должны знать, что делать. И контролируйте. Когда держишь под контролем – вопросы решаются. Чуть упустил из под контроля, дал слабину – некоторые думают: можно и не делать. Так это даже на моем уровне. А представьте, что будет на вашем, если вы не будете контролировать. И не лезьте в вопросы, которые и без вас можно решить. Приезжайте в хорошее хозяйство для того, чтобы душой, как я говорю, отдохнуть. Не мешайте им работать.


Президент обратился к Роману Мельнику, который назначен главой администрации Ленинского района Минска, а ранее занимал руководящую должность в структуре МВД:
 
– Приятное назначение пока что внешне, что человек из правоохранительных органов идет работать на руководящую должность в гражданской сфере. Хотя трудно сказать, эта военная или не военная будет у вас работа. Главой администрации в Ленинском районе вам работы хватит. Не меньше, чем в милиции. Надо посмотреть, как военный человек сработает на этой должности.


Глава государства обратил внимание на то, что люди военные увольняются в запас в возрасте, когда еще полны сил и энергии. Этот потенциал надо использовать, не опасаясь:
 
– Не надо бояться: вот, Лукашенко делает ставку на военных. Ну вот у нас здесь 10 человек и один только военный. Да, если нужно, толковые ребята есть  – надо на них ставку делать.


Наведения порядка в структуре РУП «Белфармация» Президент требует от нового генерального директора Сергея Литоша. Специфика работы ему знакома. До этого он возглавлял гродненское РУП «Фармация». Но в Минске он человек новый. Глава государства подчеркнул:
 
– Наведите там порядок. Займитесь ценообразованием и будьте сами очень аккуратны. Вы не думайте, что вас тут ждали. Вы пришли со стороны и знаете, как на это посмотрят некоторые. Не обращайте ни на что внимание. Надо – обращайтесь, будем помогать.
 
Глава государства подытожил:
 
- Не буду вас тут излишне инструктировать. Вы люди земные и знаете, что надо делать.
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