Президент озвучил подробности трагедии, в результате которой погиб сотрудник КГБ: Дима опередил других, прикрывая группу, забежал в квартиру первым

Касаясь трагедии, в которой погиб сотрудник КГБ, Президент подчеркнул, что все точки над «i» расставит следствие, поэтому сегодня определенные оценки на основании кадров в интернете и гражданам, и тем, кто находится за пределами нашей страны, давать рано. В то же время белорусский лидер заметил:
– Многое за кадром. Прежде всего начинают упрекать наших ребят в том, что они были беззащитны. Скажу откровенно, без бронежилетов хотя бы. И в нарушение всех норм проведения боевой операции. Это и был первый вопрос, который я задал Тертелю, когда мне только доложили, через несколько минут после происшествия: почему ребята были беззащитны? Их можно за это осуждать, это была их инициатива.
Александр Лукашенко уточнил, что сами силовики обращали внимание: когда они работают в полной экипировке, «люди волнуются, плохо воспринимают». Поэтому так вели эти проверки – а это были именно проверки, а не спецоперация.
– Это они (силовики. – Прим. ред.) так рассуждают. Трудно их за это осудить, просто ребята не хотели лишний раз, как они говорят, лишний раз светиться, защищая людей. Еще раз подчеркиваю: это даже не была операция, ребята отрабатывали огромный район по оперативной информации, полученной ранее, на предмет принадлежности отдельных людей к покушениям на терроризм.
Президент рассказал, что группа работала с самого утра, задержано было немало людей, в том числе и тех, кто принадлежит к так называемому движению «Рабочы рух»:
– Вот этих «рухавиков» мы начали показывать и будем всех выкладывать, чтобы вы поняли, что это за «Рабочы рух». Эта квартира также была в планах.
По словам Александра Лукашенко, во время работы группы из дежурной части поступило сообщение: там, где вы работаете, из квартиры позвонили, что-то там случилось.
– Они как добрые белорусы ринулись к этой квартире: стучат, никто не открывает, раздается второй звонок в этот же отдел милиции из этой квартиры. Вы видели все это. Вскрывается дверь, люди заходят, чтобы помочь. Мерзавцам помочь, которые позвонили из этой квартиры. Ну а что они в это время делали, вы тоже видели.
Глава государства подчеркнул, что и мужчина, и женщина, находившиеся в квартире, готовились к съемке:
– Никто не собирался там погибать, надо было показать сьемку и в режиме реального времени (это тоже уже сегодня известно) они там транслировали в Польшу, в Америку эти кадры.
Президент рассказал о том, что было дальше, когда группа попала в квартиру:
– Дима опередил других, прикрывая группу, забежал в квартиру первым. Ребята увидели человека с оружием, буквально несколько секунд: «Оружие на пол!» Вместо этого мерзавец стреляет в Дмитрия, в сердце попал. Умирая, с двух выстрелов, третьего уже не смог произвести, он расстрелял убийцу.
Оценивая эту ситуацию, Александр Лукашенко подчеркнул:
– Надо успокоиться и перестать поститься на эту тему, особенно давать какие-то оценки.
Он также добавил, что квартира по улице Якубовского, которая проверялась, принадлежала не убийце и его жене, а брату жены, все они были активными участниками мятежей и заранее готовились к тому, что произойдет.
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