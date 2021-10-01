Президент озвучил подробности трагедии, в результате которой погиб сотрудник КГБ: Дима опередил других, прикрывая группу, забежал в квартиру первым

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Касаясь трагедии, в которой погиб сотрудник КГБ, Президент подчеркнул, что все точки над «i» расставит следствие, поэтому сегодня определенные оценки на основании кадров в интернете и гражданам, и тем, кто находится за пределами нашей страны, давать рано. В то же время белорусский лидер заметил:Александр Лукашенко уточнил, что сами силовики обращали внимание: когда они работают в полной экипировке, «люди волнуются, плохо воспринимают». Поэтому так вели эти проверки – а это были именно проверки, а не спецоперация.(силовики. –Президент рассказал, что группа работала с самого утра, задержано было немало людей, в том числе и тех, кто принадлежит к так называемому движению «Рабочы рух»:По словам Александра Лукашенко, во время работы группы из дежурной части поступило сообщение: там, где вы работаете, из квартиры позвонили, что-то там случилось.Глава государства подчеркнул, что и мужчина, и женщина, находившиеся в квартире, готовились к съемке:Президент рассказал о том, что было дальше, когда группа попала в квартиру:Оценивая эту ситуацию, Александр Лукашенко подчеркнул:Он также добавил, что квартира по улице Якубовского, которая проверялась, принадлежала не убийце и его жене, а брату жены, все они были активными участниками мятежей и заранее готовились к тому, что произойдет.