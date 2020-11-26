Лукашенко провел встречу с председателем Венгерской рабочей партии

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем Венгерской рабочей партии Дьюлой Тюрмером, пишет БЕЛТА.







Венгерский политик Дьюла Тюрмер возглавляет Венгерскую рабочую партию более 30 лет – с момента ее создания. И хотя история этого политического движения началась еще в 1918 году (когда от Социал-демократической партии Венгрии откололось левое крыло, образовав Коммунистическую партию), свой современный вид и идеологию оно обрело в конце 1980-х.



Венгерская рабочая партия находится в жесткой оппозиции большинству крупных партий в своей стране и придерживается идеалов социалистической революции.



В 2010 году Дьюла Тюрмер приезжал в Беларусь в качестве международного наблюдателя на президентских выборах.

