Лукашенко провел телефонный разговор с Зеленским

Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Главы белорусского государства.

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Лидеры двух стран обсудили развитие двусторонних отношений, подготовку к проведению осенью 2020 года в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Отмечена необходимость приложить максимум усилий для того, чтобы это мероприятие дало весомые практические результаты, послужило активизации сотрудничества.

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский также обсудили эпидемиологическую ситуацию в странах, меры по борьбе с распространением коронавируса, обменялись накопленным в этом плане опытом.

Речь также шла об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе и активизации взаимодействия между пограничными ведомствами.

Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.