Лукашенко провел параллели между американской трактовкой прав человека и ситуацией в Афганистане

В интервью телеканалу CNN Президент заявил:

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— Вы меня в чем-то пытаетесь упрекнуть. Позвольте пару фактов по поводу прав человека. Вы недавно нанесли удар в Афганистане, подозревая в терроризме, по семье. Погибло 12 детей…

Журналист Мэтью Чанс попытался перебить главу государства вопросом относительно того, признает ли собеседник факты нарушения прав человека в Беларуси. На что получил ответ:

— Я не собираюсь перед вами ничего признавать. Я не подследственный. Поэтому вы выбирайте выражения на всякий случай… Не я про американцев начал разговор, а вы спросили у меня, как я реагирую на то, что известный персонаж встретился в Америке с Байденом. Это американский Президент. Вы начали этот разговор. Поэтому я и затронул вопрос Америки, если уж говорить о правах человека. Вы угробили 12 детей в Афганистане. Вы видели, как цеплялись люди за шасси и погибали в Кабуле. Вы там 20 лет убивали людей. Поэтому успокойтесь на счет смертей, гибели и так далее.