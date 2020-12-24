Лукашенко провел назначения в судейском корпусе

Глава государства назначил Дениса Валдайцева председателем экономического суда Гродненской области. Виталий Лаевский освобожден от должности судьи Верховного Суда в связи с выходом в отставку с последующим уведомлением о его освобождении Совета Республики.От должности заместителя председателя и судьи Минского областного суда в связи с выходом в отставку освобожден Геннадий Клещенок. Его место в президиуме Минского областного суда займет судья Марина Дунаева.Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.Президент также подписал Указ № 488 «О присвоении квалификационных классов судьям».