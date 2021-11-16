Глава белорусского государства Александр Лукашенко проведет сегодня совещание по ситуации на границе, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Беженцы встречают девятый день на границе Беларуси и Польши. Люди ночевали прямо на холодном бетоне у въезда в пункт пропуска, многие из них не спали. С польской стороны все так же дежурят силовики за колючей проволокой. За ночь увеличилось количество техники: на узком участке въезда в польский пункт пропуска стоят уже четыре водомета. Напротив – лагерь беженцев с детьми и женщинами.
Накануне вечером состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель. Беседа длилась около 50 минут. Был обсужден ряд проблем и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы для недопущения эскалации ситуации на границе. Еще один важнейший аспект, который Президент Беларуси и и.о. канцлера Германии обсудили детально, – поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи. Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.