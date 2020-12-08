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Лукашенко прокомментировал решение МОК о введении санкций

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с работниками Столбцовской центральной районной больницы прокомментировал решение Международного олимпийского комитета о введении санкций в отношении Главы белорусского государства и Национального олимпийского комитета страны, передает корреспондент БЕЛТА.


"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах (Томас Бах, глава МОК. – Прим. БЕЛТА) и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях... Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше! Но зачем же вы так поступаете? И потом, вы что, собрали Международный олимпийский комитет, все страны, сотню с лишним, обсудили эту тему? Боятся из-за ковида высунуть нос из норы!" – сказал Александр Лукашенко.

"Ладно я, переживу. Но детей вы зачем трогаете?!  – продолжил Глава государства. – Ну какие санкции они ввели? Не приглашать на мероприятия? Я 25 лет к вам не ездил и выдержу, не поеду. Меня больше всего задело – дети. Абсолютно безосновательно".

Президент напомнил о решении МОК, принятом в 2016 году, о временном отстранении Паралимпийского комитета России от участия в Паралимпиаде в Бразилии. "Помните, они когда-то против России всем фронтом пошли? Американцы крикнули "фас", и они поперли, – сказал белорусский лидер. – Посмотрим, поддержит ли нас Россия".

"Вот такой "справедливый" у нас мир!.. Запомните: нет справедливости в мире. Если ты выстраиваешь справедливую политику, никому не нужен будешь, ты будешь врагом" подытожил Глава государства.

Фото: БЕЛТА
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