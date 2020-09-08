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Лукашенко прокомментировал происшествие на границе с Марией Колесниковой

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ прокомментировал происшествие на белорусско-украинской границе с участием Марии Колесниковой, пишет БЕЛТА.


"Подробнее я, наверное, не могу рассказать в силу того, что мне только что доложили. Она и двое ее друзей (не то водителей, не то близких, не то далеких) сегодня бежали в Украину. У них все было оформлено заранее. Они предъявили паспорта на нашем участке  – пограничники и таможенники пропустили их", – рассказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что от белорусского пункта пропуска до украинского примерно 8 км. На своей части территории Беларусь усилила охрану госграницы. "Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам, ее то ли выбросили из машины на ходу… Наши пограничники, естественно, ее задержали, как положено, – отметил Глава государства. – А эти (попутчики Марии Колесниковой. – Прим. БЕЛТА) – через границу, через пост украинский. Украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. Мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули".


Александр Лукашенко добавил, что оснований не выпускать Марию Колесникову и сопровождавших ее граждан из страны в основном пункте пропуска не было: все необходимые документы у компании были в порядке. Однако они совершили попытку прорваться через дополнительный пост, а значит, нарушили порядок пересечения государственной границы.

"Я говорю: а почему в Украину, не в Литву, не в Польшу, как они обычно едут? Говорят, там кто-то из родственников. Не утверждаю, – добавил Александр Лукашенко. – Поэтому я не все еще знаю. Будем разбираться, что произошло".

Фото: БЕЛТА
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