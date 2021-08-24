Лукашенко прокомментировал предложение о включении в образовательный процесс экскурсий по Беларуси

Участник Республиканского педагогического совета задал Президенту Беларуси вопрос о том, можно ли включить в образовательный процесс экскурсии по знаковым местам нашей страны, как это сделано во многих странах.
– Знаете, тот, кто побывал в Хатыни, с этими "тряпками" (бело-красно-белыми. – Прим. ред.) на улице не ходил. А это же наше достояние. И мы своих детей с этими фактами нашей истории не сумели, не смогли, просто не захотели, упустили этот вопрос, не познакомили, – сказал Александр Лукашенко.
Говоря о средствах, которые могут быть выделены на подобные экскурсии, Президент высказал мысль о том, что к этому делу должны подключиться и предприятия, и родители, и сами школы.
– Пусть маленькую копейку, но родители профинансируют. Чтобы они понимали это. А мы будем рекомендовать предприятиям (государственной и частной формы собственности) заниматься этим вопросом. За этим дело не станет. Надо выработать систему и придерживаться этой системы. Будет система – вы получите необходимый транспорт, финансирование для того, чтобы проводить эти экскурсии, – заявил Президент.
Он добавил, что тема не просто взята на контроль, она уже реализовывается.
Фото: БЕЛТА