Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Лукашенко прокомментировал предложение конституционно закрепить положение о приоритете национального законодательства над международным

Лукашенко прокомментировал предложение конституционно закрепить положение о приоритете национального законодательства над международным

Об этом Глава государства заявил во время «Большого разговора с Президентом», комментируя предложение депутата Олега Гайдукевича конституционно закрепить положение о приоритете национального законодательства над международным. Эта тема, подчеркнул Александр Лукашенко, для него близка:

Фото: БЕЛТА

– Опыт есть  – Российская Федерация. Поэтому думаю, что вместе со «старшим братом» нам будет легче преодолеть критику и разные навалы. МИД работает, Правительство работает. Надо всегда взвешивать, что мы от этого получим и что можем потерять. Но я лично на данный момент, исходя из той информации, которая у меня есть, которой обладаю, ближе к вашему предложению.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы