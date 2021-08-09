Лукашенко прокомментировал предложение конституционно закрепить положение о приоритете национального законодательства над международным

Об этом Глава государства заявил во время «Большого разговора с Президентом», комментируя предложение депутата Олега Гайдукевича конституционно закрепить положение о приоритете национального законодательства над международным. Эта тема, подчеркнул Александр Лукашенко, для него близка:
Фото: БЕЛТА
– Опыт есть – Российская Федерация. Поэтому думаю, что вместе со «старшим братом» нам будет легче преодолеть критику и разные навалы. МИД работает, Правительство работает. Надо всегда взвешивать, что мы от этого получим и что можем потерять. Но я лично на данный момент, исходя из той информации, которая у меня есть, которой обладаю, ближе к вашему предложению.