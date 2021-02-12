Белорусы – продвинутая нация. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, выступая с заключительным словом на VI Всебелорусском народном собрании. Глава государства напомнил о практике экскурсий, особенно на предприятиях, которая существовала ранее:
– Чтобы дети наши видели, как трудятся их старшие товарищи, родители, и какой продукт они создают. Это же катастрофа – когда мы выставляем в Минске образцы (и вы, наверное, заметили: в свое время я, организовывая парады в Минске, просил, чтобы после военной техники был проход гражданской техники). И не только дети, даже взрослые, глядя на колонны этой техники – это капля в море, что мы показываем, – задавали вопрос сами себе: слушайте, а это что, белорусское? Мы что, это все умеем делать? Так патриотизм отсюда появляется. Так дети воспитываться должны на этом, чтобы они видели, что мы, действительно, нация продвинутая и умеем такое творить! Может быть, меньше тогда будут и за рубеж смотреть?
Будет дополнено.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко прокомментировал подходы к воспитанию детей и молодежи
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