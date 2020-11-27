Лукашенко прокомментировал корреляцию воскресных протестов и роста заболеваемости

Сегодня во время общения с трудовым коллективом 6-й городской клинической больницы Александр Лукашенко сказал:



– У нас же половина тестируемых с «плюсом» – это Минск. Ну естественно. Мы же тягаемся по этим улицам, особенно в воскресенье, «соблюдая» социальную дистанцию… Ладно, это мы переживем. Каждый человек должен думать за себя.



По его мнению, прохождение острого периода позволяет усовершенствовать систему, понять, чего не хватает, какую технику докупить.



– Хотя должен вас предупредить, чтобы вы понимали: в этот период, когда мировая экономика остановилась, и нам непросто. Мы же не имеем от нефти и газа огромных финансовых ресурсов. Медицина, как и образование, – за счет бюджета. Средства индивидуальной защиты, лекарства – огромные суммы.