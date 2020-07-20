Лукашенко произвел кадровые обновления в системе национальной безопасности

Глава государства сегодня назначил Дмитрия Реуцкого заместителем председателя Комитета государственной безопасности. До этого времени Дмитрий Реуцкий возглавлял управление КГБ по Минску и Минской области. Эту должность теперь занял Владимир Козырь, который прежде работал начальником оперативно-поискового управления КГБ.

Представляя новые кандидатуры, Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко отметил, что давно знает офицеров по совместной службе в органах госбезопасности:

– По свои личным, деловым качествам оба офицера достойны назначения на указанные должности.

– Более чем серьезные назначения, особенно в этот промежуток времени. Я думаю, в Госсекретариате также кандидатуры изучены? – обратился Александр Лукашенко к Государственному секретарю Совета Безопасности Андрею Равкову.

– Всесторонне изучены, каких-то препятствующих моментов нет. По своей сути, по подготовке, по настрою, действительно, достойные офицеры, которые, уверен, способны выполнить поставленную задачу и уверенно руководить порученными участками работы.

Естественно, Президент не мог не поинтересоваться мнением председателя КГБ Валерия Вакульчика по данному вопросу. Глава ведомства проинформировал, что обе кандидатуры находятся в резерве по выдвижению на более высокие должности и были включены туда, разумеется, не случайно. В частности, Дмитрий Реуцкий в свое время вместе с Иваном Тертелем (ныне председатель Комитета госконтроля. – Прим. ред.) занимался переформатированием работы Комитета госбезопасности по вопросам борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией.

– Нам удалось привнести новые формы и методы работы на этом направлении, – отметил Валерий Вакульчик. – Это абсолютно новый подход не только в комитете, но и на постсоветском пространстве. Мы ставили задачу реализовать это на уровне центрального аппарата КГБ, а затем перенести этот опыт на областные управления. Дмитрий Васильевич непосредственно занимался этой работой.

Что касается Владимира Козыря, он работал в подразделениях по вопросам защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом, занимался экономической безопасностью и также позитивно зарекомендовал себя как руководитель.

Фото: БЕЛТА