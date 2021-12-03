Лукашенко: прогнозные документы должны быть адаптированы к существующим вызовам и рискам

– Это прежде всего касается цен. Впервые за несколько лет инфляция превысила прогнозное значение. Цены на социально значимые товары в среднем выросли на 7 процентов, и эта тенденция не переломлена. По некоторым товарам первой необходимости зафиксировано повышение от 10 до 100 процентов. При этом производители социально значимых товаров и субъекты торговли нашли лазейки, позволяющие обходить введенные ценовые ограничения и повышать цены.
Белорусский лидер попросил Премьер-министра и Председателя правления Национального банка особо остановиться на этом вопросе:
– Мы знаем все эти объяснения. Да, есть часть инфляции, которая занесена, как зараза, извне. Дорожает на мировом рынке всё. Естественно, мы как открытая экономика, закупая сырье, металлы, комплектующие, вынуждены покупать их по более высоким ценам.
Александр Лукашенко отметил, что во время пандемии мировая экономика простаивала, а печатные станки крутились:
– Долларов и евро напечатали – девать некуда. Пошла инфляция. Она завезена извне, никто этого не отрицает.
Однако Президент требует от Правительства и Нацбанка не ссылаться только на внешние факторы и рост цен на мировых рынках:
– Факторов резкого повышения цен в стране много. Хотелось бы, чтобы они были перечислены. Нельзя допустить, чтобы ценовые факторы переходили с нами и в следующий год. Там и без этого хватит проблем – начиная от рисков расширения так называемых санкций, к которым регулярно призывает Запад, и заканчивая угрозой распространения мутирующего вируса. Это дополнительное бремя на и без того перегруженный фонд социальной защиты и медицинскую сферу в целом. Насколько мы готовы противостоять этим рискам? Хочу услышать, в какой степени прогнозные документы адаптированы к существующим вызовам. Какие системные подходы закладывает Правительство не только для предотвращения негативного влияния недружественных действий, но и для развития страны?
Александр Лукашенко отметил, что во второй год пятилетки предлагается отступить от отдельных параметров, одобренных на VI Всебелорусском народном собрании:
– По данному вопросу нет единодушного мнения. Но мы должны прийти к такому мнению. Поэтому заслушаем все аргументы за и против. Тем более что эти же вопросы поднимались депутатским корпусом, Государственным секретариатом Совета Безопасности и Комитетом государственного контроля.
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