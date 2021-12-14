Лукашенко про нового губернатора Могилевской области Анатолия Исаченко: будет не хуже прежнего

Характеризуя главу региона, Президент отметил, что давно и пристально наблюдает за его профессиональной деятельностью и придерживается хорошего мнения о нем., – сказал Президент.Он вспомнил, как в свое время Анатолия Исаченко назначал руководить одним из важнейших регионов страны – Минской областью, где на тот момент хватало проблем., – заметил Глава государства. –– сказал белорусский лидер.Учитывая в том числе и это особое отношение Главы государства, к выбору руководителя региона подходили очень тщательно.– рассказал Президент., – подытожил Александр Лукашенко.