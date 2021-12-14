Лукашенко про нового губернатора Могилевской области Анатолия Исаченко: будет не хуже прежнего

Новый губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко будет не хуже прежнего. Уверенность в этом высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время представления нового губернатора, сообщает БЕЛТА.
Характеризуя главу региона, Президент отметил, что давно и пристально наблюдает за его профессиональной деятельностью и придерживается хорошего мнения о нем.
– Я абсолютно убежден и говорю это при Леониде Константиновиче (Зайце, прежнем губернаторе области. – Прим. БЕЛТА), что хуже он не будет. Я в этом убедился на примере Минской области, – сказал Президент.
Он вспомнил, как в свое время Анатолия Исаченко назначал руководить одним из важнейших регионов страны – Минской областью, где на тот момент хватало проблем.
– Молодец, крепкий мужик, выдюжил, – заметил Глава государства. – Но тесно стало в кабинете.
– Я очень трепетно отношусь к своей области – Могилевской, родной области, – сказал белорусский лидер. – Вся моя сознательная жизнь здесь, на Могилевщине. Я знаю каждый метр в Могилеве, я здесь учился.
Учитывая в том числе и это особое отношение Главы государства, к выбору руководителя региона подходили очень тщательно.
– Мы перебирали очень много кандидатур. И зная о том, что Анатолия уже не удержать в кабинете, хотя и работы там хватало, я и сказал: давайте попробуем, он хуже не будет, он такого же стиля работы, как Леонид Константинович, требовательный, – рассказал Президент. – Но самое главное, последняя капля, что в плюс сыграла, – то, что он ваш (долгое время работал в Могилевской области. – Прим. БЕЛТА).
– Он здесь работал, здесь состоялся, ему не надо входить в курс дела. И конечно, за плечами колоссальный опыт, – подытожил Александр Лукашенко.