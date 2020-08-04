Лукашенко призывает уберечь молодежь от пагубных поступков

Об этом Президент заявил сегодня, выступая с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию. По словам Александра Лукашенко, за годы независимости создана система поддержки молодежного спорта, построена сильная материальная база.
– Иди и занимайся. Платить деньги не надо. Как бы меня не упрекали за отсыл к 90-м, но теперь у наших борцов и боксеров нет необходимости присоединяться к преступным группировкам для того, чтобы прокормить свои семьи. А было же так! Они занимаются любимым делом, выигрывают турниры, тренируют подрастающее поколение, имеют весомый голос в обществе, причем выступая как на стороне власти, так и критикуя ее.
Создана система защиты и поддержки молодых семей. Это и возможность бесплатного ЭКО, и социальная защита матерей, и финансовая, материальная поддержка, особенно многодетным, малоимущим семьям. Это и льготное кредитование со стороны банковской системы для строительства жилья молодым специалистам.
Президент обратил внимание, что молодежь разная:
– Для кого-то слова «строительный студотряд» являются чем-то далеким и архаичным, но для многих ребят – это реальная возможность дополнительного заработка. Для одних распределение – обязательная отработка, для других – возможность гарантированного государством трудоустройства. Для кого-то волонтерство – это активное информирование в соцсетях и самопиар, для других – помощь ветеранам и инвалидам в составе отрядов БРСМ.
При этом, добавил Александр Лукашенко, для государства все молодые люди – ценность и стратегический запас:
– Самое главное – это сохранение мира и порядка на нашей земле для того, чтобы вы могли получать образование, создавать семьи и давать дорогу в жизнь новым поколениям белорусов. За вами будущее, но поверьте, что лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих собственных. Поэтому прошу: сохраняйте рассудок холодным, под каким бы предлогом вас не вовлекали в политические игры.
В этой связи белорусский лидер еще раз обратился к родителям:
– Обратите в этот критический момент серьезнейшее внимание на своих детей. Удержите их от пагубных поступков. Учителя, врачи, все мы, госслужащие виноваты в том, что сегодня происходит в отдельных местах наших городов, прежде всего в Минске. Надо уберечь молодежь от пагубных поступков. Ничего у этих кукловодов не получится. Просто пострадают наши люди.
По словам Президента, музыканты будут и дальше писать песни, картины переживут людей и будут радовать многие поколения, символы – как часть истории и культуры – никто не запретит и не забудет, мова назаўжды будзе не толькі ў кожным нашым сэрцы, але і застанецца падмуркам дзяржаўнай незалежнасці.
Глава государства обратил внимание, что мир открыт, в нем перемещается все: и товары, и деньги, и люди. В первую очередь молодежь – как самая активная и подвижная часть любого общества:
– При этом каждое государство хочет удержать самых талантливых у себя. Мы – не исключение. Белорусское государство всегда поддерживало и будет поддерживать молодежь. У молодых людей есть возможность получить не только бесплатные среднее и высшее образование, но и гарантированное первое рабочее место. А в современном мире это дорогого стоит.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко призывает уберечь молодежь от пагубных поступков
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