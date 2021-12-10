Лукашенко призывает страны ЕАЭС в 2022 году активизировать промышленную кооперацию

Александр Лукашенко во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе обратил внимание его участников на необходимость реализации мероприятий, закрепленных в Стратегии направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Глава белорусского государства уверен: учитывая текущую удачную конъюнктуру во внешней торговле, которая имеет цикличный характер, для сохранения положительной динамики экономического роста в 2022 году нужно прежде всего активизировать промышленную кооперацию по совместному производству новой, востребованной на мировом рынке продукции.
– Важным практическим шагом в данном направлении будет согласование перечня совместных масштабных высокотехнологичных проектов, а также определение условий их финансирования и реализации. Над такими проектами мы с Российской Федерацией уже работаем. Для решения этой задачи в ближайшие годы нам необходимо особое внимание уделить внедрению инновационных технологий, чтобы не потерять внешние рынки. Аккумулирование совместных усилий и научного потенциала наших стран позволит сделать это с максимальной отдачей, – заявил Александр Лукашенко.
Еще одним необходимым элементом для гармоничного развития промышленности и успешной кооперации в данной сфере Президент Беларуси считает сближение инструментов и условий господдержки промышленности в странах ЕАЭС. Глава государства призвал ответственно подойти к этой теме.
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