Лукашенко призывает к разработке долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства

Об этом Президент заявил, выступая на VIII Форуме регионов Беларуси и России. Он в частности отметил:



– В 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые мы традиционно утверждаем на четыре года. Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, на период до 2030 года), наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития.



Александр Лукашенко рассказал, что некоторое время назад они с Владимиром Путиным детально говорили о самых современных производствах по выпуску интегральных микросхем:



– Нам это очень важно. Мы, к сожалению, после распада Советского Союза немножко подразрушили предприятия (такие. – Прим. ред.). Но мы договорились, что у нас задел неплохой и мы реанимируем такие предприятия и они будут работать в ближайшие годы на самом высоком уровне.



Президент убежден, что без таких производств сегодня просто невозможно создавать какие-либо высокотехнологичные продукты ни в космосе, ни в обороне, ни в других отраслях.



Отдельно Глава государства коснулся темы создания и использования искусственного интеллекта:



– В последние два-три года в белорусском Парке высоких технологий стремительно развиваются десятки компаний, работающих в этой сфере. И многие наши ИТ-продукты могли бы найти применение в России, в том числе в регионах. Опыт у нас есть. Парк успешно конкурирует на самых жестких и требовательных рынках.



Президент также отметил, что благодаря своевременно принятым решениям по развитию ИТ-сферы в стране удалось создать соответствующую школу специалистов практически во всех отраслях:



– Они не просто программное обеспечение разрабатывают. Они уже создают конечные продукты. Нам надо переходить на конечные продукты и в Союзном государстве.



Однако в проблематике искусственного интеллекта есть и другая сторона, на что указал Александр Лукашенко:



– Высказываются опасения, что он может стать инструментом манипуляций и главным оружием гибридных войн. Универсальность цифровых технологий, отсутствие географической привязки и широкая доступность порождают вопрос о цифровом суверенитете государств и их информационной независимости. Как следствие, мы имеем еще одно широкое поле для сотрудничества, где нам нужно наращивать совместные усилия, – обеспечение кибербезопасности.



Президент обратил внимание на то, что и Россия, и Беларусь уже напрямую столкнулись с разрушительными последствиями различных сетевых технологий, с помощью которых в интернет-пространстве идет постоянная бескомпромиссная борьба за умы и души людей:



– Это наша общая угроза, которой мы должны научиться эффективно противостоять. Сегодня, когда открывается дверь в новый мир, где наряду с человеческим уже почти на равных проявляет себя искусственный интеллект, надо помнить, что мы не должны потерять главное – самого человека и все человеческое в этом человеке. В таких условиях в разы возрастает роль СМИ в сопровождении политических, экономических и интеграционных процессов.



Глава государства призвал укреплять союзные средства массовой информации. Усиливать их влияние на общем информационном поле, особенно в интернете:



– Вырабатывать у людей иммунитет к фейковой информации, обеспечивать высокий уровень безопасности в медиасфере.



Также Александр Лукашенко считает, что надо более предметно заниматься молодежью:



– Реально сделать молодежную политику одним из главных приоритетов Союзного государства. Растить созидающую молодежь – патриотов и творцов, которые связывают с родной землей свою судьбу и судьбы детей. Создавать для них новые перспективы в союзном образовательном пространстве.



В завершении Президент подчеркнул:



– Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Беларуси, а наш братский союз – это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям. В этом наша миссия, и мы все для этого сделаем.