Лукашенко привез в подарок Путину белорусские хамон и пармезан

Президент Беларуси Александр Лукашенко привез в Сочи корзину белорусских продуктов в подарок Президенту России Владимиру Путину. Фотографию подарка опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
В корзине в основном мясные продукты и сыры различных белорусских производителей. В том числе, судя по этикеткам, присутствуют хамон и сыр пармезан. Хотя есть и более традиционные для Беларуси продукты, например сало.
Ранее на переговорах Президент России дал высокую оценку белорусскому продовольствию.
"В России большой популярностью пользуются продукты из Беларуси: они всегда качественные, доступные по цене", – сказал он.
Фото: t.me/pul_1
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