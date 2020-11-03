Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских званий. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Главы государства.
Очередное воинское звание генерал-лейтенанта присвоено председателю Государственного пограничного комитета Анатолию Лаппо, председателю Комитета государственной безопасности Ивану Тертелю, министру обороны Виктору Хренину.
Опубликовано:
1393
Лукашенко присвоил звания генерал-лейтенанта Лаппо, Тертелю и Хренину
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются