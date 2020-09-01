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  2. Лукашенко: пришло время направить энергию в созидательное русло

Лукашенко: пришло время направить энергию в созидательное русло

Об этом Президент заявил сегодня, посещая Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания. Александр Лукашенко отметил, что уже более полувека в этом учреждении обучают навыкам, которые всегда будут перспективными и востребованными на рынке труда, потому что труд швей, художников-модельеров, работников торговли и парикмахеров действительно приносит людям комфорт, красоту, радость и настроение:


– И я горжусь вами – молодыми людьми, которые не отрываются от жизни, выбирают реальную и нужную профессию.​

Президент поздравил всех белорусских школьников, студентов и педагогов с началом нового учебного года:

– Жаркое (в прямом и переносном смысле слова) лето закончилось. Пора направлять энергию в созидательное русло.​



По словам Александра Лукашенко, первый день сентября традиционно является началом нового трудового года не только в учебных заведениях, но и датой для планирования и запуска новых проектов и программ в разных сферах. Что же касается родителей и преподавателей, в их адрес прозвучало такое напутствие:

– Родителям придется немало приложить усилий, чтобы новый учебный год стал для наших детей успешным. Учителя должны сконцентрироваться исключительно на профессиональных задачах. Каждый педагог будет под защитой государства. Так было и будет всегда.

Фото: БЕЛТА
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