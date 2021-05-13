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Лукашенко принял верительные грамоты послов шести государств

Сегодня во Дворце Независимости прошла церемония вручения Президенту верительных грамот послами Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне.


Александр Лукашенко тепло приветствовал дипломатов в столице, обратив внимание, что Минск был полностью разрушен в годы войны, но неимоверными усилиями и героическим трудом его жителей восстановлен.

– Мы встречаемся сразу после празднования священной для каждого белоруса, каждого советского человека даты — Дня Победы и накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны. Самой кровавой в истории человечества бойни, которая принесла неисчислимые бедствия всем народам Советского Союза, – сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что в Беларуси погиб каждый третий ее житель, по большей части мирное население:

– По сути, это было целенаправленное, жестокое и бесчеловечное истребление людей, настоящий геноцид. Мы это помним и в майские дни каждый год славим героев, скорбим о многомиллионных невинных жертвах. 


Белорусский лидер констатировал, что сегодня, к сожалению, ситуация в мире далека от спокойной: борьбу за геополитическое влияние, передел сфер интересов в экономике обострила пандемия коронавируса, которая еще больше усилила все противоречия.

– Мы не можем это игнорировать… Не устану повторять, что только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее.
 
Глава государства напомнил, что в феврале в Минске прошло Всебелорусское народное собрание, в работе которого приняли участие более двух с половиной тысяч делегатов. Это представители всех слоев нашего общества, люди разных профессий и политических взглядов. Как заметил Александр Лукашенко, решения этого представительного форума однозначно подтвердили поддержку государственного курса на дальнейшее развитие социального государства с высокотехнологичной экономикой:


– При этом народное вече показало также запрос общества, по крайней мере части нашего общества, на определенные перемены, в том числе в общественно-политической жизни. Белорусы поддержали объявленный процесс конституционной реформы, который идет открыто, с широким обсуждением. Правда, это не всем нравится за рубежом. Но даже в таких непростых условиях Беларусь остается приверженной конструктивному взаимодействию на международной арене. Мы всегда настроены на диалог. Но он должен быть уважительным, честным и равноправным.

Президент обратился к дипломатам:

– Очень надеюсь, что вы предложите интересные идеи для развития сотрудничества, обогатите нас положительным опытом своих стран.


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Фото: БЕЛТА
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