Президент Беларуси принял сегодня верительные грамоты послов шести государств и Мальтийского ордена. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости.
Верительные грамоты Александру Лукашенко вручили посол Бангладеш Камрул Ахсан, посол Израиля Алекс Гольдман-Шайман, посол Камбоджи Сейла Еат, посол Китая Се Сяоюн, посол Намибии Клеменс Хандуукеме Кашуупулва, посол Пакистана Саджад Хайдер Хан и посол Суверенного Мальтийского ордена Уго Брачетти Перетти.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко принял верительные грамоты послов шести государств и Мальтийского ордена
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