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Лукашенко принял верительные грамоты у послов иностранных государств

Во Дворце Независимости прошла церемония вручения Президенту Беларуси верительных грамот послами иностранных государств. Александр Лукашенко тепло приветствовал руководителей дипмиссий:


– Приветствую вас в городе-герое Минске – столице современного демократического государства с развитой экономикой, многовековой историей и самобытной культурой. Здесь издревле, так было всегда, всегда рады гостям.

По словам Президента, многие из присутствующих уже не понаслышке знакомы с нашей прекрасной страной:


– Начало вашей дипломатической миссии приходится на период важных преобразований в Беларуси. Но речь не идет о глобальной смене приоритетов. Это прежде всего внутреннее дело нашей страны. Для обеспечения динамики дальнейшего развития белорусского общества, корректировки внутренней и внешней политики в стране объективно назрела потребность в переменах.

Александр Лукашенко также обозначил:

– Сегодняшняя церемония проходит в Год народного единства, целями которого являются дальнейшая консолидация общества, укрепление его патриотических основ, сплочение многонационального белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны.

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Фото: БЕЛТА
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