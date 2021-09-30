Лукашенко принял верительные грамоты у послов иностранных государств

– Приветствую вас в городе-герое Минске – столице современного демократического государства с развитой экономикой, многовековой историей и самобытной культурой. Здесь издревле, так было всегда, всегда рады гостям.
По словам Президента, многие из присутствующих уже не понаслышке знакомы с нашей прекрасной страной:
– Начало вашей дипломатической миссии приходится на период важных преобразований в Беларуси. Но речь не идет о глобальной смене приоритетов. Это прежде всего внутреннее дело нашей страны. Для обеспечения динамики дальнейшего развития белорусского общества, корректировки внутренней и внешней политики в стране объективно назрела потребность в переменах.
Александр Лукашенко также обозначил:
– Сегодняшняя церемония проходит в Год народного единства, целями которого являются дальнейшая консолидация общества, укрепление его патриотических основ, сплочение многонационального белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны.
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