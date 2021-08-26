Лукашенко: крестьян ни в коем случае обижать нельзя

При передаче предприятий из республиканского подчинения в коммунальное не должно быть завуалированной приватизации. Президент заострил на этом внимание, принимая с докладом заместителя Премьер-министра Александра Субботина и председателя концерна "Белгоспищепром" Анатолия Бубена. Александр Лукашенко отметил, что именно из этого концерна передано немало производств в местное подчинение:







– Отдельные предприятия мы передали на местный уровень, на коммунальный уровень управления. Я так понимаю, что они в основном остались государственными предприятиями. Меня всегда настораживал вопрос при передаче «сверху вниз» предприятий, чтобы это не было причиной и желанием их приватизировать аккуратненько мимо Президента и республиканских органов власти. Хотелось бы, чтобы вы меня просветили на сей счет: есть такие факты? Нет таких фактов?



Глава государства обратил внимание на то, что доклад Анатолия Бубена планировался еще с момента его назначения на должность председателя:



– Наверное, время пришло обсудить ситуацию в "Белгоспищепроме" – нашем концерне, считай, министерстве пищевой промышленности. Так раньше мы называли это объединение.



Президент отметил, что в настоящее время в структуре концерна остались 42 предприятия:



– Небольшой концерн, но очень важный. По вашим данным, которые вы предоставили, около 7 процентов бюджета сформировал "Белгоспищепром", и работают у вас около 20 тысяч человек. Да, конечно, это не Министерство сельского хозяйства или промышленности, или еще какое-то, но надо понимать, что это примерно 100 тысяч человек, если семьи взять, может, и больше, которые живут благодаря этому концерну. Поэтому и удельный вес в бюджете, и работающих людей у вас немало. Это говорит о важности данного направления экономики.



Глава государства подчеркнул, что не хотел бы услышать просто отчет. Есть позиции, где хорошо, есть – где плохо, и важно, чтобы не было смещения исключительно в сторону, где все хорошо и с приходом нового председателя все процветает:



– Есть недостатки. Есть и положительные факты. Меня интересует прежде всего производимая продукция и, самое главное, экспорт, за что отвечает вице-премьер. Естественно, вы (концерн. – Прим. ред.) все продаете, но он несет ответственность, координирует эту работу. Вице-премьеры отвечают прежде всего за экспорт в стране. Это их наиважнейшая задача.



Президент также поинтересовался работой и перспективами четырех сахарных заводов страны:



– Мы знаем, что в прошлом году ситуация по продажам и ценам на сахар была не очень, но к концу года и в начале этого года цены на сахар просто подскочили. Какова ситуация у вас сейчас в "сахаропереработке"?



Еще одна важная тема доклада – взаимодействие перерабатывающих предприятий концерна с сельскохозяйственными субъектами хозяйствования. Александр Лукашенко адресовал вопрос Александру Субботину:



– Какие есть проблемы в этом плане? Не обижают ли они крестьян? Это те люди, которых обижать нельзя ни в коем случае. И не потому, что вы лишитесь сырьевой базы. Вы ее никогда не лишитесь, потому что государство будет делать все для того, чтобы эта сырьевая база была. Но крестьян просто по определению обижать нельзя. Они у нас не самые богатые.



Александр Лукашенко заострил внимание на том, что в Правительстве наметился крен на создание государственных корпораций. Глава государства поинтересовался:



– Чем государственная корпорация будет отличаться от нынешнего концерна? Концерн – это тоже государственное объединение.



При этом Президент подчеркнул, что у самой по себе идеи противников нет, но нужно видеть все нюансы:



– Понятно, что от начала до конца вся цепочка сосредоточена на производстве в одних руках. И продажи в том числе. И прибыль вы делите и так далее. Но меня интересует: эта корпорация как идея или уже практика ложится на вашу грешную госпищепромовскую землю или нет? В чем здесь отличия и что мы, самое главное, от этого получим? Потому что реформа ради реформы никому не нужна. Она должна быть эффективной и приносить нужный, искомый нами результат. Прежде всего денежный. Должна прибыль увеличиваться, рентабельность, эффективность функционирования этого объединения.



Анатолий Бубен, в свою очередь, доложил, что концерн "Белгоспищепром" в 2020 и 2021 годах работает эффективно, выполняет ключевые показатели и задания. В частности, он уточнил:



– За 2020 год при рентабельности продаж 10,2 процента получена прибыль от реализации продукции в размере 606 миллионов рублей (тем роста 136 процентов). Чистая прибыль – 270 миллионов рублей (127 процентов). За первое полугодие текущего года рентабельность продаж увеличилась еще на 4,5 процента, прибыль от реализации выросла в 1,8 раза.

