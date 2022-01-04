Лукашенко обозначил приоритеты в строительстве жилья

– Нет строительства – нет развития страны. Эта аксиома всем понятна, тем более вам, всю жизнь занимавшимся строительством. Но в прошлом году, если взять строительную отрасль (может, что-то изменилось за декабрь, у меня данные на конец ноября), откровенно – радости немного. Мне представили точные данные за 11 месяцев. Удельный вес в ВВП у вас меньше пяти процентов. Темпы инвестиций (имеется в виду жилье) – 94 процента, если вы за декабрь недотянули. Объем строительно-монтажных работ – меньше 90 процентов. Экспорт услуг под 97 процентов. Тоже недотягиваете. Ну и производство стройматериалов – чуть больше 100 процентов. Это тоже не ваш показатель. Я не говорю, что вы рухнули, но есть проблемы. Меня интересует, в чем причина?
Еще один вопрос касается определения оптимального баланса господдержки при строительстве жилья.
– Мы пытаемся поддержать всех, – отметил Александр Лукашенко. – Если бы это просто плечо подставить – это одно. Но это же финансирование, поддержка рублем. А в любой стране всегда дефицит денежных средств. Поэтому как будем в будущем действовать? Понятно, что есть абсолютный приоритет – это многодетные семьи. Есть абсолютный приоритет – это люди в погонах, потому что они не могут заработать больше, чем мы им платим. И они не имеют права зарабатывать на стороне. Поэтому их надо в какой-то степени и поддерживать. Что вы вообще видите в этой сфере и какие бы внесли предложения по поддержке населения? Какие категории надо поддерживать? Где-то, может быть, предложить людям и поработать на свою квартиру.
Интересовался Глава государства и динамикой по снижению количества долгостроев:
– Сколько у нас долгостроев вообще и когда мы избавимся от этих долгостроев?
Среди актуальных вопросов – меры по сокращению сроков и снижению стоимости строительства. Эту проблему, по словам Президента, поднимают и люди в социологических опросах:
– Что мы можем сделать по сокращению не только сроков, но и стоимости строительства?
Что касается оказания экспортных услуг, Александр Лукашенко отметил, что на встречах с Президентом России постоянно поднимаются вопросы о нехватке рабочих рук в России:
– Ну так надо предложить рабочие руки из Беларуси. Или вы стесняетесь туда поехать или там действительно есть какие-то проблемы? Вы скажите, мы с Президентом России обсудим эти вопросы и, я думаю, сдвинем с мертвой точки. Но, наверное, есть проблемы и с нашей стороны.
Президент поручил за полгода произвести революционные изменения в сфере строительстваФото: БЕЛТА
Пархамович: жилищное строительство – приоритет
Пархамович: Глава государства поручил рассмотреть вопросы упрощения процедур абсолютно всех сферах строительства
В этом году экспорт строительных услуг должен достичь 750 миллионов долларов
Пархамович: мы планируем резко нарастить объемы строительства арендного жилья
Министр архитектуры и строительства рассказал о том, как формируются цены на жилье в стране