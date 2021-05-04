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Лукашенко принял с докладом Премьер-министра

Президент сегодня во Дворце Независимости принял с докладом Премьер-министра Романа Головченко. Одной из главных тем разговора стала ситуация в экономике и перспективы ее развития. Глава государства, в частности, поинтересовался итогами работы за первый квартал.
 

– Но главное не итоги первого квартала: что будет в будущем, на что мы планируем выйти по итогам года? Я читаю средства массовой информации – различные прогнозы, – подчеркнул Александр Лукашенко. – МВФ, Всемирный банк дают оценки и многие другие, наши доморощенные аналитики. Но я же не первый год вижу эти итоги и прогнозы. Они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют. Поэтому самый точный прогноз должен быть у Правительства.
 
Главы государства также поинтересовался: что мы будем иметь, в том числе учетом проблемных моментов, которые существуют. Один из них касается введения против нашей страны ограничительных мер со стороны Запада. Александр Лукашенко подчеркнул, что такие действия нельзя оставлять без ответа:
 
– Нужно показывать, что мы – нация, и у нас есть своя земля, своя страна.
 
Кроме того, речь шла о финансировании антиковидных мер.
 
– Главное при этом: мы лечили и будем лечить людей, –отметил Президент. Он также актуализировал важность поддержки врачей и медперсонала, которые работают в красных зонах.
 

Во время доклада была затронута чернобыльская проблематика, в том числе в контексте рабочей поездки Президента на Гомельщину в конце апреля. Тогда было решено к сентябрю выработать новую программу по развитию территорий, пострадавших от аварий на Чернобыльской АЭС. При этом Александр Лукашенко добавил:
 
– Нам не надо чохом, как мы обычно это делали, решать чернобыльскую проблему. Надо определиться в каждом районе, агрогородке, что мы там должны сделать. Надо восстановить тот уровень жизни и безопасности, который был до чернобыльской катастрофы.
 
По словам Главы государства, новая программа должны быть нацелена на выравнивание уровня жизни чернобыльских регионов с другими районами страны.
 
Роман Головченко доложил о результатах недавнего заседания глав правительств стран ЕАЭС в Казани, а также об итогах переговоров с российским премьером Михаилом Мишустиным.


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Фото: БЕЛТА
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