Ситуация в экономике вышла на трек опережающего роста: Лукашенко принял с докладом Премьер-министра

Президент сегодня во Дворце Независимости принял с докладом Премьер-министра Романа Головченко. Александр Лукашенко первым делом поинтересовался состоянием дел в экономике и на ведущих предприятиях страны:







– Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году (назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам) экономика у нас сработала по крайней мере не хуже, чем у окружающих нас стран.



При этом Президент обратил внимание, что дело не в количестве произведенных, например, тракторов и автомобилей. Главное – продать товар.



Кроме того, Александра Лукашенко интересовал социально-экономический прогноз на 2021 год:



– Мы еще встретимся и в более широком кругу обсудим наши планы на 2021 год. А на Всебелорусском народном собрании уже обозначим контуры нашей пятилетки.



Говоря о ситуации на предприятиях, Президент заметил:



– Нам не то поляки, не то французы пытались раскачать обстановку: «Забастовка, забастовка», ультиматумы выдвигали. Молодцы рабочий класс, наша техническая интеллигенция – просто молодцы! Они поняли, что они могут потерять. Да и люди уже не те, что были даже месяц назад. Еще раз подчеркиваю: поняли, что могут потерять. И увидели тех, кто к власти хотел прийти. Это тоже полезно, хороший урок из последних событий.



Подводя итоги развития экономики за девять месяцев этого года, Роман Головченко отметил, что ситуация не только стабилизировалась, но и вышла на трек опережающего роста:



– По третьему кварталу мы практически догнали темп 2019 года. Хотя все это происходит в очень непростых условиях. Стабильно положительный вклад в ВВП вносит сельское хозяйство, строительство, информация и связь, финансовый сектор и наука.



К слову, ВВП за 9 месяцев 2020 года составил 98,7 процента (сохранился на уровне января – августа). При этом за сентябрь складские запасы снижены на 153 млн рублей. Обеспечивается внешнеторговый баланс. Сальдо внешней торговли товарами и услугами за январь – август 2020 г. сложилось положительное – 1176,1 млн долларов, что на 737,8 млн долларов больше, чем в 2019 году.



Все социальные обязательства государства исполнены своевременно и в полном объеме. Несмотря на происходящие во многих странах процессы падения уровня доходов граждан в связи с пандемией, в Беларуси обеспечивается постепенный устойчивый рост заработной платы. Номинальная начисленная заработная плата за январь – сентябрь 2020 г. составила 1218,4 рубля (113,6 процента), в том числе за сентябрь – 1264,5 рубля. Рост реальной заработной платы за 9 месяцев 2020 года составил 108 процентов.



В бюджетной сфере среднемесячная заработная плата работников в январе – сентябре 2020 г. увеличилась на 19,8 процента к аналогичному периоду 2019 года и составила 977,2 рубля, в том числе в сентябре – 985,4 рубля. Целевое соотношение по данному показателю (не ниже 80 процентов к заработной плате по стране) выполнено. За январь –сентябрь 2020 г. оно составило 80,2 процента.



Принятые меры по сохранению трудовых коллективов и недопущению массовых увольнений работников позволили сохранить управляемую ситуацию на рынке труда и не допустить роста безработицы. Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) в первом полугодии 2020 г. составил 4,1 процента, снизившись на 0,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

