Лукашенко принял с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина

– Первый вопрос касался обеспечения жильем медработников. Мы варианты прорабатывали давно, попробовали некоторые и сочли необходимым в этом направлении двигаться. Так называемое общежитие – оно у нас не хуже, чем комфортабельное жилье. Да, небольшие для начала комнатки, внизу детский садик, все необходимое. Вы на основании этого должны были посчитать и проработать некоторые варианты.
Второй обсуждавшийся вопрос, по словам Президента, касается придания Боровлянам статуса города:
– Мы тогда также с вами условились, что надо посоветоваться с людьми. Потому что статус города влечет за собой некоторые изменения в самом статусе граждан, которые там проживают. Поэтому договаривались, что вы это проработаете.
Третий блок вопросов – сельское хозяйство, агропромышленный комплекс.
– Минская область – это почти половина страны, третья часть точно. И агропромышленный комплекс должен, конечно, работать эффективнее, – подчеркнул Александр Лукашенко.
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