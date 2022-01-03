Лукашенко принял с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина

Президент сегодня во Дворце Независимости принял с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина. Глава государства напомнил, что во время его рабочей поездки в Боровляны в октябре прошлого года обсуждался ряд вопросов, которые необходимо было проработать:







– Первый вопрос касался обеспечения жильем медработников. Мы варианты прорабатывали давно, попробовали некоторые и сочли необходимым в этом направлении двигаться. Так называемое общежитие – оно у нас не хуже, чем комфортабельное жилье. Да, небольшие для начала комнатки, внизу детский садик, все необходимое. Вы на основании этого должны были посчитать и проработать некоторые варианты.



Второй обсуждавшийся вопрос, по словам Президента, касается придания Боровлянам статуса города:







– Мы тогда также с вами условились, что надо посоветоваться с людьми. Потому что статус города влечет за собой некоторые изменения в самом статусе граждан, которые там проживают. Поэтому договаривались, что вы это проработаете.



Третий блок вопросов – сельское хозяйство, агропромышленный комплекс.







– Минская область – это почти половина страны, третья часть точно. И агропромышленный комплекс должен, конечно, работать эффективнее, – подчеркнул Александр Лукашенко.

